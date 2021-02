Samantha Vallejo-Nágera pide perdón tras recibir un aluvión de críticas: "No ha sido para nada mi intención ofender"

Samantha Vallejo-Nágera realizó el pasado fin de semana un directo desde su cuenta de Instagram junto a su hijo Roscón, algo que es habitual entre madre e hijo. Pero cuando empezaron a hablar sobre lo que había hecho en su colegio por el Día de la Paz, él comentó que había estado bailando con chicos a lo que la chef respondió: "¡Los chicos bailan con las chicas!".

El comentario no tardó en hacerse viral y rápidamente recibió muchos comentarios negativos al respecto e incluso algunos de sus seguidores la catalogaron de clasista y anticuada, debido a la brusca reacción que tuvo después de la inocente respuesta del pequeño.

Por su parte, Samantha no tardó en hacerse eco de la repercusión que tuvo su desafortunado comentario por lo que no dudó en pedir disculpas a través de las redes sociales. "Este es un vídeo para intentar aclarar todo lo que ha sucedido en mis últimas horas a raíz de mi vídeo cocinando con Roscón. Quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir u ofender a algunas personas, me he expresado mal y nada más", explicó en un vídeo.

En el mismo comunicado ha confesado que para ella es un orgullo que su hijo se disfrace de lo que quiera y que juegue con lo que quiera jugar, dejando ver lo afectada que estaba al respecto. "Espero que podamos seguir disfrutando todos de Roscón, siendo todos felices y sin herir a nadie, que así es como lo quiero educar. Lo siento muchísimo", finalizaba así Samantha el vídeo donde pedía disculpas.