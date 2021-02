Rocío Crusset no ha podido estar en Sevilla para despedir a su abuela paterna, madre de Carlos Herrera. La modelo vive en Nueva York, donde estudia Diseño de Moda en el Parsons School of Design de The New School, por lo que le ha sido imposible asistir al funeral.

Un funeral que, por otro lado, se ha celebrado en la más estricta intimidad ya que, debido a las restricciones sanitarias impuestas por el coronavirus, solo se permite el 30% en las ceremonias religiosas y solo seis personas en los velatorios.

Así pudimos ver a Mariló Montero, junto a su hijo Alberto Herrera, acudiendo al tanatorio para apoyar al que fuera su marido y a su familia en estos duros momentos. Y es que fue este pasado fin de semana cuando la madre del periodista fallecía a los 91 años, después de agravarse sus problemas de salud tras una caída en la que se rompió la cadera.

Ahora su nieta ha querido darle su especial y emotivo adiós a través de las redes sociales, donde junto a una foto de ambas ha escrito: "Que madre hay más de una, y no es la madre de Dios, que contando mi abuela ya tengo dos, y las dos me dan siempre el mismo consuelo. Que contando mi abuela, tengo una madre en la tierra, y la otra en el cielo".

Rocío Crusset junto a su abuela | Instagram Stories Rocío Crusset

Además la joven ha querido agradecer los cientos de mensajes que ha recibido en estos días: "No sé cómo agradecer la de cientos de mensajes que he recibido estos días. Mil millones de gracias, vuestro apoyo es de los mejores consuelos".

Seguro que te interesa...

Mariló Montero apoya a su exmarido, Carlos Herrera, tras el fallecimiento de su madre