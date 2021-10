La reflexión de Carla Barber tras revelar la grave enfermedad que padece

Hace un mes Carla Barber revelaba en sus redes sociales que se estaba sometiendo a un exhaustivo chequeo médico y esta semana revelaba que sufre Síndrome de Brugada, una enfermedad del corazón que puede provocarle una muerte súbita.

La también influencer ha decidido no someterse a una intervención que consistía colocarle un desfibrilador en el corazón, por lo que tiene varios de ellos en su casa y en sus clínicas. Hasta ha conseguido un reloj con el que avisar a emergencias en el caso de que mientras duerme pudiera sucederle lo peor.

Hace unos días Carla Barber decidía compartir con sus seguidores el duro relato de la enfermedad que padece y cómo se dio cuenta de todo: "Hace 7 años tuve SÍNCOPE (desmayo repentino, me desplomé) en dos ocasiones. Me hicieron pruebas y me diagnosticaron insuficiencia congénita de válvula aórtica y mitral de grado I-II. Desde entonces me he estado realizando chequeos cardiológicos anuales de revisión".

"Además de los síncopes que tuve, cuando tengo mucho estrés emocional noto ARRITMIAS (mi corazón late más lento y a un ritmo irregular). Él ha sido quien después de 7 años de chequeos y pruebas, consiguió detectarme el Síndrome de Brugada. Síntomas que pueden alertar de que algo va mal, asociados a este síndrome y a otros problemas cardíacos: mareos, desmayos, jadeos, palpitaciones o convulsiones", finalizaba.

La reflexión de Carla Barber

"Si no encuentras 'el camino', crea el tuyo propio. Los sueños están para cumplirse y la vida, la vida se ha hecho para vivirla intensamente", dice en la primera de las dos fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Además, poco después compartía otra imagen de la misma sesión fotográfica. Aunque parece que ya se ha pasado el susto, Carla Barber tiene que seguir pendiente de su día a día.

