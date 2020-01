Raquel del Rosario ha querido tener una felicitación de lo más especial con su marido, Pedro Castro, por su 45 cumpleaños. La canaria le ha dedicado unas preciosas palabras que han encantado a todo el mundo, con las que ha piropeado tanto sus virtudes como sus defectos.

"Miente fatal y cantar no es uno de sus dones. Siempre compra y envuelve los regalos el último día y el factor sorpresa no es su fuerte. Lo que más pereza le da en el mundo es deshacer la maleta, es capaz de comerse algo que lleva semanas caducado antes de tirarlo, prefiere no tomar café a hacerlo en un Starbucks y definitivamente no puede hacer dos cosas a la vez", escribía Raquel.

Y añadía cual es el secreto de que su matrimonio funcione: "Puedo contar con los dedos de la manos las veces que hemos discutido en todos estos años juntos, porque él no entiende de conflicto, drama o victimismo, él es fácil, sereno y en su corazón no alberga el más mínimo rencor".

Una publicación que no ha dudado en aplaudir Eva González, ¿quieres saber lo que comentado? ¡Dale arriba al play!. Paula Echevarría o Kira Miró también han sido otras de las caras conocidas que se han sumado a elogiar sus bonitas palabras.

