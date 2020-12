La reacción de Rafael Amargo cuando le preguntan sobre la salida de Blanca Romero de su espectáculo

Rafael Amargo ha vivido, quizás, una de las semanas más convulsas de su vida. Tras su detención, finalmente el bailarín salía en libertad bien entrada la noche defendiendo su inocencia. Lejos de encerrarse en su casa, el granadino estrenaba su último espectáculo ‘Yerma’ y, de paso, contestaba a todas las personas que han salido en televisión hablando de su intimidad, su mal carácter y sus adicciones.

Una sucesión de escándalos que habrían provocado que, como asegurado la revista Semana, Blanca Romero abandonase repentinamente la obra, donde iba a compartir escenario con Amargo. Una información por la que ha sido preguntado y a la que ha reaccionado como puedes ver en el vídeo de arriba.

Feliz por el éxito de 'Yerma', el polémico bailador confiesa que "el público me quiere y estamos llenando todas las noches que en estos tiempos meter en el teatro a tanta gente, está casi lleno" y lanza una amarga reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en su último escándalo: "Yo lo que creo que la televisión es un medio tan importante y tan caro, perder minutos en cosas que se desvanecen y se desmontan... de verdad que no habéis sacado ningún personaje que sea cercano en mi vida, todo lo que sacáis es gente que va a aprovecharse de vosotros. Me da pena, estáis tirando el dinero".

Decepcionado, Rafael deja caer que va a denunciar a los que han hablado de él en los últimos días: "Eso lo vais a ver cuando tenga que ser, de momento que sigan hablando y yo bailando" y habla de la injusticia que se ha cometido con él.

Seguro que te interesa...

La drástica decisión que ha tomado Blanca Romero tras la detención de Rafael Amargo