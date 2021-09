Primeras declaraciones de Isa Pantoja tras conocer el fallecimiento de su abuela

Desconocedora del triste fallecimiento de su abuela, Doña Ana, en la madrugada de este miércoles, Isa Pantoja ponía rumbo a Lanzarote junto a su prometido, Asraf Beno, y su hijo, Alberto, para asistir a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez este próximo viernes 1 de octubre. Sin embargo, ha sido al aterrizar al aeropuerto de la isla que la hermana de Kiko Rivera se ha enterado por la prensa de la triste noticia.

Una Isa que se ha quedado en 'shock' tras enterarse de la muerte de su abuela, con la que no tenía relación desde hace años y que, tal y como os mostramos en las siguientes imágenes, no sabía ni qué decir ante esta dolorosa noticia tanto para su madre como para su hermano, para quienes la matriarca del clan Pantoja era un pilar imprescindible en sus vidas.

"Me he enterado ahora cuando aterricé", confesaba nerviosa una Chabelita que prefería no desvelar si había podido hablar con su hermano, que en esos momentos publicaba una desgarradora carta de despedida a su abuela en su cuenta de Instagram.

Muy seria, y arropada en todo momento por Asraf, Isa admitía no tener ni idea de qué hará ahora la familia desplazada en Canarias por la boda de Anabel que finalmente sí se celebrará por petición de la tonadillera. "No sé nada, no sé nada", ha señalado a su llegada a Lanzarote, agradeciendo el pésame por la muerte de su abuela.

