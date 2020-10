El incidente que ha sufrido Pilar Rubio en la cara mientras entrenaba en casa: "Me he clavado un tornillo"

Pilar Rubio es una mujer todoterreno, en su sección de 'El Hormiguero' la presentadora ya ha demostrado en innumerables que no le tiene miedo a nada, y este miércoles nos volvía a sorprender enfrentándose a uno de los retos más difíciles hasta el momento demostrando sus habilidades de precisión al volante aparcando derrapando haciendo un giro de 180 grados.

Una prueba que, una vez más, consiguió resolver con éxito.

Por eso, Pilar Rubio no podía evitar mostrar su sorpresa en redes cuando tras lograr ayer esa increíble hazaña, esta mañana sufría un incidente en casa mientras entrenaba.

"Me iba a ir ya a trabajar y he pensado 'a ver, con la mascarilla y el golpe que tengo aquí voy a tener una pinta sospechosa', ¿queréis que os cuente qué me ha pasado hoy?", comienza relatando la presentadora a través de su Instagram Stories.

"Es increíble. Ayer no me estrello con el coche y hoy entrenando me he clavado un tornillo, directamente se ha incrustado en la frente y me ha levantado toda la piel. Bueno, cosas que pasan. De todas maneras, seguro que hoy es un gran día", añade mientras se graba frente al espejo mostrando el apósito que lleva en la frente.

Una ocasión más donde Pilar Rubio demuestra que hay nada que le pare…

