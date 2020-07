El homenaje de Paz Padilla a su marido, Antonio Vidal, en el lugar donde se casaron

Paz Padilla publica la despedida final a su marido con una imagen en la playa. Rodeada de su gente, la presentadora ha podido despedir como se merecía a su marido. Antonio Vidal fallecía el fin de semana pasado con 53 años a causa de un cáncer que padecía desde hacía un año.

En la publicación podemos ver una imagen de la presentadora abrazada a su hija Anna Padilla que no se ha alejado de ella durante estos días, además tres vídeos en los que Paz baila junto a sus familiares y amigos más cercano como despedida a su marido frente a la costa de Cádiz.

La imagen ha recogido los comentarios de los seguidores y compañeros de trabajo de la presentadora que junto a la foto ha afirmado: "Cada último rayo del sol de ayer fue por ti, tes quiero my love", añadía una emocionada. La hija de la presentadora, Anna Ferrer también ha compartido una imagen de despedida. Se trata de una instantánea sacada el día de la boda entre Padilla y Antonio: "Me gustaba la familia que formábamos. Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado. Sé que nos seguirás cuidando como como siempre hacías", se despide la influencer.

