La extraña decisión de Enrique Ponce de no firmar su divorcio con Paloma Cuevas

Enrique Ponce y Paloma Cuevas están a un paso de dejar atrás sus 24 años de matrimonio. Una relación que vio su punto y final a principios del pasado mes de julio, pero que se rompió un año y medio antes cuando, supuestamente, el torero ya mantenía un romance con la almeriense, Ana Soria, que tan sólo su círculo más íntimo conocía. Ahora, poco más de tres meses después de que se diera a conocer la noticia de su amor con la joven, la expareja todavía sigue teniendo cuentas pendientes: el divorcio.

Sin embargo, lejos de ser el diestro quien, en teoría, debiera de pisar el acelerador para así poder resolver la situación y estar libre de atadura alguna, haciendo así oficial su nueva vida con la estudiante de Derecho, es él quien está haciendo que se alargue más de lo previsto. Y es que, solo falta la firma del torero, que en las últimas horas parece haber paralizado el acuerdo de divorcio.

Ambos tienen que firmar el convenio regulador, que ya han acordado, y luego lo ratificarán en un juzgado. Pero, según ha podido saber Paloma García-Pelayo, la cordobesa está ''un poco harta''. Al parecer, ''ella lo tiene listo, negro sobre blanco. Y no es que ahora le esté poniendo ningún tipo de traba, no. No se ha movido de lo que acordaron. Solo queda su firma'', tal y como le han asegurado a la citada periodista.

Asimismo, también ha podido conocer a través de su interlocutor, quien conoce cómo se siente Cuevas, que: ''Ella ya se lo ha dicho y no puede hacer más. Además, lo pidió él. ¿A qué está esperando?''.

