Pablo Díaz confiesa que conoció a su novia en 'Pasapalabra'

Pablo Díaz, o el merecidísimo ganador del rosco de 'Pasapalabra'. Más de 300 programas e innumerables récords culminaron este jueves 1 de julio en un millón ochocientos veintiocho mil euros. Una tarde repleta de sentimientos en la que se fundió en un emotivo abrazo con el propio presentador, Roberto Leal, quien tampoco pudo contener las lágrimas. Sin embargo, lejos de ser el bote lo más importante para él, el tinerfeño se llevó algo mucho más valioso.

El joven violinista, de 24 años, se sentaba en la noche del jueves en 'El Hormiguero' y desvelaba lo que ha supuesto el programa que le ha proclamado vencedor. Aparte de la evidente tranquilidad económica de la que dispone el músico, éste se llevó a casa un premio mucho más especial: su novia.

''Ha sido mejor que ganar el bote'', alegaba sonriente. Y es que, ha desvelado que conoció a su chica durante la grabación del concurso: ''Conocí a mi novia porque fue a una silla azul. Para mí eso ha sido mejor que el bote. Fue un flechazo desde el principio. Es fantástica''.

La joven, que participó en la parte eliminatoria donde un aspirante trata de ganar al participante veterano que perdió en el programa anterior, también se dedica a la música. Tal y como ha explicado su chico: ''Es multiinstrumentista, canta... Es genial'', ha dicho orgulloso, confesando que Marta, su novia, quien además de compositora y música es profesora, tiene un canal de Youtube donde muestra su talento.

Pese a que ambos se conocieron a través de las redes sociales, tal y como él mismo ha manifestado, el amor y la chispa surgió en el programa que conduce el presentador andaluz. ''La quiero muchísimo'', le ha confesado a Pablo Motos durante la entrevista.

En cuanto a lo que sintió al completar el rosco, Díaz ha explicado que: ''Se te viene el mundo encima. Se te duermen las manos... Lo que se siente en ese momento es increíble. No creo que pueda vivir algo así ni en mil vidas. En ese momento no piensas solo en el dinero, piensas también en seis años estudiando, trabajando''.

Además, también ha desvelado qué es lo que hará con esa recompensa tan merecida: ''Lo primero que quiero es que a mis padres no les falte nada, después me gustaría independizarme que no hay mucha gente de mi edad que pueda independizarse. Y luego vivir tranquilo. Con seguir haciendo lo que estoy haciendo estoy contento'', en referencia a los estudios.

Seguro que te interesa...

La tierna imagen con la que Roberto Leal ha presentado a su hijo Leo: "Tu hermana mayor tiene mucho que contarte"