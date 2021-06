Nuria Roca, ingresada en el hospital: "La fiebre y los síntomas me han dejado el cuerpo baldado"

Hace apenas unas semanas que Nuria Roca acudía al hospital con su hija Olivia después de que a la pequeña la tuvieran que ingresar por un ataque de asma. Un gran susto para la colaboradora de 'El Hormiguero' que tuvo que faltar al programa de Antena 3 y a los ensayos de su obra de teatro para permanecer a su lado.

Desde su cuenta de Instagram, Roca compartió con todos sus seguidores cómo se encontraban ella y su hija: "Aquí ando... cuidando a Olivia y aprovechando el tiempo! Gracias a todos por los mensajes preocupándoos, Olivia está bien, simplemente sufrió un episodio de asma y sigue en observación pero con un ánimo fantástico y con ganas de volver a casa y al cole!".

Nuria Roca ingresada en el hospital

Ahora, Roca ha tenido que volver al hospital pero en esta ocasión para que ella misma fuera ingresada. De nuevo por sus redes sociales, la que fue presentadora durante la ausencia de Pablo Motos ha querido revelar que es lo que le ha ocurrido:

"Buenos días …esta semana ha sido un tanto complicada… la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado… pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana… Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife… Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de La Gran Depresión con @antonia_san_juan y conmigo ", decía sobre su obra.

"En breve estamos por allí para devolveros con creces la usencia y agradeceros la comprensión… Aprovecho para dar las GRACIAS a mi compañera Antonina, qué suerte tenerte “mi sielo”… A mi gran director @felixsabroso por tenerme presente todo el rato y quererme … A Vanessa por estar siempre al pie del cañón y por tanto cariño… y a Ayoset y al equipo de @aceleraproduccionesoficial por vuestra entrega y amor… sois los mejores!!! Y yo una suertuda por teneros!", continuaba ante sus seguidores.

"P.D:… no es grave, un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a full", finalizaba así, aclarando que no es nada preocupante lo que le ha ocurrido.

