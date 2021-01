Las imágenes de Miguel Herrán llorando desconsoladamente que han preocupado hasta a Úrsula Corberó: "Seis días son suficientes para destrozarme"

Miguel Herrán se ha sincerado con sus seguidores de Instagram tras publicar un post donde se ve al actor llorando. “Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, añadía en la publicación.

El intérprete confesaba que la primera foto era del primer día nada más conocer que se tenía que quedar en casa. Mientras que, en la segunda foto, el actor aseguraba que no era capaz de controlar nada. Esta publicación ha provocado que compañeros de la profesión como Úrsula Corberó o Alberto Velasco se preocuparan por él.

Aunque esta no es la primera vez que publica este tipo de contenido en su cuenta de Instagram, y es que hace varios meses compartió un vídeo en el que se le podía ver llorando.

Seguro que te interesa...

Miguel Herrán no se corta ni u pelo a la hora de responder a sus haters