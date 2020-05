Miguel Herrán era uno de los invitados este miércoles a 'El Hormiguero'. Allí el actor confesaba lo mucho que ha echado de menos durante el confinamiento a su novia, Sandra Escacena, pero no ha pasado estas semanas solo. ¡Dale arriba al play para verlo!

Asegura que la convivencia no ha sido fácil: "Hemos parecido los mejores amigos, luego matrimonio, luego hemos vivido un divorcio, otra vez hemos sido los mejores amigos y después ha llegado la separación. Han sido dos meses y medio fantásticos. He agradecido no estar solo y nos hemos divertido mucho, pero la convivencia es difícil".

Durante el programa el actor de 'La casa de papel' confesó que estaba deseando que pasaran las horas para que llegara el momento de reencontrarse con su chica, que sería este mismo jueves. Asegura que ella le está "encauzando como ser humano al completo". De hecho, hace unas semanas que daba las gracias a Sandra por ayudarle a "normalizar" el éxito, algo que no por él mismo no ha llevado muy bien.

