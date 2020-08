La drástica decisión de Miguel Bosé tras ser criticado por sus polémicas teorías sobre sel coronavirus

Miguel Bosé se ha convertido en 'Trending Topic' y no especialmente por la buena reputación que le ha acompañado en toda su larga trayectoria profesional. El artista, de 64 años, que durante todo este tiempo ha dejado constancia de su negacionismo hacia la pandemia del coronavirus y su creencia hacia teorías conspiratorias, recientemente, a través de un vídeo en redes, se convertía en convocante de la manifestación antimascarillas que se celebró el pasado 16 de agosto en Madrid, a la que él mismo animó a asistir, pese a que él no acudió.

Al poco tiempo de su publicación, tanto Facebook como Instagram alertaban de que este contenido se trataba de información ''parcialmente falsa'' según ''verificadores de datos independientes'', un mensaje que aparecía sobre el vídeo y que no se podía reproducir hasta que el usuario pulsara un botón. Un vídeo, entre muchos otros, que ahora no se encuentra disponible ya que todas sus cuentas en redes sociales han desaparecido.

''Esta cuenta no existe'', en Twitter; ''Esta página no está disponible'', en Instagram; ''Este contenido no está disponible en este momento'', en Facebook. Ni rastro de red social alguna, que, en estos momentos, se desconoce si ha sido por iniciativa propia del músico o si se trata de las propias plataformas.

Seguro que te interesa...

Muere Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé, por coronavirus a los 89 años