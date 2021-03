El grave problema de Marta Castro tras convertirse en madre

Marta Castro y Fonsi Nieto se convirtieron en padres de su primer hijo en común el pasado mes de octubre, aunque no fue hasta el mes de noviembre cuando la pareja lo anunció a través de sus redes sociales con una tierna imagen del pequeño Hugo.

"Nacer en tiempo de COVID es estar destinado a convertirse en leyenda, Hugo ya está en nuestras vidas en el año más difícil me da mucha rabia que mi padre y mi abuela no hayan podido conocerle. Gracias, Marta Castro por el mejor regalo del mundo… estoy muy orgulloso de ti", añadía el expiloto a la publicación donde compartía la feliz noticia.

Durante todo este tiempo, Marta ha compartido como han sido sus primeros meses desde que se convirtió en madre. Aunque esta vez ha ido más allá, ya que acostumbrada a dar consejos a sus seguidores sobre temas de salud o belleza, esta vez ha sido ella quien le ha pedido que le ayuden con un grave problema que le ha podido surgir como consecuencia del posparto: "Ya que siempre os recomiendo cosas, me gustaría que me recomendarais algo por el pelo porque me estoy quedando calva".

Marta Castro | Captura Instagram Marta Castro

"Se me está cayendo el pelo una barbaridad, no sé si es por la primavera, el embarazo… No sé, pero vamos, se me está cayendo que veo que llego al verano con tres pelos", continuaba explicando a través de sus stories mostrando su preocupación, aunque ha intentado tomárselo de la mejor manera posible.

Eso sí, Marta puede estar tranquila, ya que no es la primera vez que un personaje público confiesa que le ha pasado algo similar. Un claro ejemplo es Sara Sálamo, quien habló abiertamente de los problemas capilares que estaba sufriendo, y es que fueron tales que durante un rodaje tuvieron que utilizar un spray para taparle las calvas.

Seguro que te interesa...

Así es la increíble y moderna habitación del hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto