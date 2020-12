El increíble antes y después de Marta Castro tan sólo mes y medio después de dar a luz a su primer hijo con Fonsi Nieto

Marta Castro y Fonsi Nieto se convirtieron en papás de su primer hijo en común el pasado mes de octubre. Sin embargo, no fue hasta principios del mes de noviembre que la enamorada pareja anunció la feliz noticia de que Hugo ya había llegado al mundo.

Pese a que ya ha pasado mes y medio desde que dieron la bienvenida a su pequeño, la maestra recuerda con mucha nostalgia aquellos últimos días antes de verle la carita por primera vez. Por ello, ha compartido dos fotografías con las que ha querido sumarse al reto que le había propuesto la DJ Caterina Sainz, para mostrar el antes y el después del nacimiento del bebé.

''40+3 vs casi 6 semanas, no tengo fotos de ese día que me iba al hospital, pero sí mil videos. Si quieres verlo, desliza'', ha escrito junto al ilustrativo post en el que también ha publicado un vídeo de sus últimos momentos embarazada.

Un collage de lo más especial en el que Marta aparece frente al mismo espejo presumiendo, en primer lugar, de su enorme barriguita de embarazada y, en segundo, mostrando su tripita seis semanas después de dar a luz mientras coge en brazos a su pequeñín. Unas imágenes que, sin duda, dejan constancia de la rápida recuperación que ha tenido y de lo rápido que ha recuperado su figura. ¿Quieres verlas? ¡Dale al play!

