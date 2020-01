Aunque desde que se supo que Malú y Albert Rivera, ex líder de Ciudadanos, mantenían una relación; la pareja ha intentado siempre mantener su amor lo más alejado posible de las cámaras.

Pero a primeros del pasado mes de diciembre la famosa pareja sorprendía a todos anunciando que estaban esperando su primer hijo en común a través de las redes sociales como te mostramos en el vídeo de arriba…

El segundo hijo para el expolítico que ya es padre de una niña fruto de una relación anterior.

Un embarazo que están intentando llevar en la máxima discreción por eso han sido muchos los que se han llevado una gran sorpresa cuando Malú ha hablado por primera vez de su embarazo en el mensaje que ha compartido en redes sociales donde reflexiona sobre qué ha sido lo mejor que le ha dado el 2019: "Crear vida..."

"Me quedo con esta imagen del 2019 que tantas sonrisas me ha sacado hasta en los momentos no tan buenos... Un año lleno de sentimientos contrapuestos, momentos preciosos y momentos muy difíciles... Pero cierro este año con una de las cosas más bonitas que me podía traer la vida, crear vida... Ahora miro hacia este nuevo año con todo lo aprendido en mis manos, con toda la fuerza y las ganas deseando que os traiga lo mejor y mucha salud, que con salud no hay nada que se nos ponga por delante! Os quiero mi gente! Feliz 2020", escribe Malú junto al post que aquí te mostramos…

Seguro que te interesa...

La actitud de la madre de Malú cuando le preguntan por el embarazo de su hija y Albert Rivera