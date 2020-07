Lucía Rivera ha denunciado públicamente que le han perdido la maleta con la que viajaba para disponerse a disfrutar de las vacaciones. La modelo que, tras coger un vuelo en el aeropuerto de Barajas, Madrid, y después de aterrizar en su lugar de destino, ha hecho pública su queja, después de horas tratando de encontrar sus pertenencias.

''Supuestamente se la ha tragado la tierra con muchísima ropa dentro y ahora no existe, ha desaparecido'', ha comentado la influencer muy molesta porque ''me dicen que no la han facturado y yo la vi entrando por la cinta''. Además, por si fuera poco, parece que se trata de la maleta favorita de Lucía: ''Tengo toda mi ropa ahí, es la maleta de Louis Vuitton. Estoy muy dolida, creo que es lo peor que me ha podido pasar en todo el verano y en todo el año'', aseguraba dolida a sus 161 mil seguidores.

Tras relatar cómo se habían dado los hechos, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, explicaba que el año pasado le robaron el móvil y que ''este año la maleta con toda mi vida ahí'', dado que ahí dentro, también tenía ''la mayoría de su trabajo''.

La ex novia de Marc Márquez, disgustada pero resignada con la situación comentaba: ''Me estoy riendo, pero he estado llorando toda la mañana'', y recordaba también ''la desgracia'' que sufría el año pasado en Barcelona por el robo de su teléfono.

