Hacía mucho que no teníamos noticias de Lucho Fernández, pero por fin, y tras meses completamente alejado de su cuenta de Instagram, el actor ha regresado y ha revelado el motivo de su ausencia.

Son muchas las ocasiones en las que conocemos que algunos personajes públicos ven cómo se quedan sin acceso a sus redes, pues esto es lo que le ha ocurrido a él…

"Bueno después de 5 meses con la cuenta bloqueada por motivos desconocidos y ajenos a mi persona e Instagram ESTAMOS DE VUELTA", ha escrito junto a un post que ha publicado donde el intérprete aparece en medio del campo junto a su perro.

Un regreso que ha generado una gran alegría entre sus seguidores y sus compañeros de profesión, y es que actores como Jesús Castro o Kira Miró han celebrado la vuelta del intérprete a Instagram.

Hace meses era la conocida influencer Patricia Steisy la que sufría algo parecido por culpa de un acosador. Gran cantidad de famosos ayudaron a la joven a hacer público el motivo por el que había estado desaparecida de las redes, y es que incluso llegó a perder su perfil de Instagram donde cuenta con un millón de seguidores.

"Perdonadme por las pintas, no me voy a arreglar y no me pienso poner una careta de estoy súper feliz porque no lo estoy. Os preguntaréis qué me ha pasado y por qué he desaparecido de Instagram. He sido víctima de un acosador. Lleva acosándome un año, es muy complicado porque en las redes sociales hay un vacío legal tremendo y los temas judiciales van muy lentos", contaba Patricia Steisy.

Esperemos que lo de Lucho Fernández haya sido por una situación diferente pero lo cierto es que el mundo de las redes sociales y las cosas que a menudo pasan en él todavía sigue siendo una gran incógnita.