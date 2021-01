Laura Matamoros, criticada por el tremendo desorden de su cuarto de baño

Laura Matamoros, como muchas otras influencers de nuestro país, comparte contenido a diario con sus seguidores. Alguno de los productos que la hija de Kiko Matamoros publicita son de belleza y, como es normal, estos productos siempre se suelen guardar en el cuarto de baño.

"Me lo estáis preguntando mucho", es una frase que nunca falla en las influencers, y hace varios días la utilizó para explicar su rutina facial y los productos que utiliza para ello. Por ese motivo, compartió desde su cuarto de baño las cremas que usa y hasta el momento todo iba bien, pero de repente Laura comenzó a recibir críticas sobre el desorden que tenía, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Este miércoles cuando iba a volver a enseñar varios productos por los que le habían preguntado no dudó en hacer referencia al respecto. "Me habéis puesto a parir, pero me da igual porque no tengo otro sitio donde poner este desorden y ordenarlo un poco mejor, pero a mí me gusta así", aseguró la influencer tras las críticas recibidas.

Por lo que la hija de Kiko ha dejado una cosa muy clara, y es que los comentarios negativos no le afectan al respecto cuando se trata de algo por lo que no hay que llevarse las manos a la cabeza.

Seguro que te interesa...

La confesión de Anita Matamoros que podría acercarle aún más a su hermana Laura Matamoros