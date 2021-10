Kiko Rivera se reconcilia con Isabel Pantoja y paraliza la venta de Cantora

Kiko Rivera no ha pasado por una época fácil debido a las continuas disputas con su familia por la herencia de Cantora y la muerte de su abuela, Doña Ana, quien falleció el pasado 28 de septiembre mientras parte de la familia estaba en la isla de La Graciosa, a unos días de que Anabel Pantoja y Omar Sánchez se dieran el 'sí, quiero'. Una muerte que no ha sido nada fácil para los miembros de la familia y mucho menos para el DJ, quien fue el primero en manifestarse a través de las redes sociales, atacando a Isabel Pantoja y a su tío, Agustín Pantoja, por no poder visitar a su abuela en estos meses. Un duro golpe por el que tuvieron que viajar hasta Sevilla para darle el último adiós.

A pesar de que la noticia del día era la triste muerte de la matriarca, los medios estaban expectantes al reencuentro de Kiko con su madre tras más de un año de guerra. Un reencuentro que el marido de Irene Rosales ha querido contar en exclusiva a la revista Lecturas, dando algunos detalles de su actual relación con la tonadillera.

"Nos vimos y salimos corriendo a abrazarnos, durante 15 minutos. Fue un perdón sin palabras", ha confesado mientras recordaba ese momento tan triste y a la vez muy especial con su madre. Un largo abrazo que le ha hecho reflexionar, pues incluso ha retirado la demanda que le había puesto a su tío, además de paralizar la venta de su parte en Cantora.

Una entrevista en la que no le han faltado pelos en la lengua puesto que también ha querido hablar de Anabel: "Mi prima cuenta su versión, pero hay testigos que escucharon cómo me decía que mi madre no quería que fuera a Cantora", contaba el DJ en la revista sobre su prima, a quien dejó de seguir en las redes sociales. También, quiso hablar sobre su hermana Isa Pantoja, con quien se siente muy decepcionado.

