Kiko Rivera habla por primera vez de sus graves problemas de salud: "Podría haber muerto"

Kiko Rivera no ha pasado por la mejor época, pues sus desencuentros familiares por la herencia de Cantora y sus problemas de salud han hecho que su vida haya cambiado completamente. Además, la reciente muerte de su abuela doña Ana, el pasado 27 de septiembre, también ha sido un duro golpe para el DJ, ya que no pudo despedirse en condiciones, como él mismo contó a través de un post en Instagram.

Una triste pérdida que le ha ayudado a tener un acercamiento con su madre, con quien llevaba más de un año sin hablarse. Pues hace unos días, Kiko contó en exclusiva a la revista Lecturas que se había reconciliado con su madre parando la venta de su parte en Cantora, además de quitarle la denuncia a su tío Agustín Pantoja. Unas declaraciones que han dejado a más de uno sin palabras, puesto que también ha atacado a su prima, Anabel Pantoja, y a su hermana, Isa Pantoja, con quienes está muy decepcionado.

Pero esto no ha sido lo único, ya que el marido de Irene Rosales ha aprovechado para sincerarse y contar la verdad sobre sus problemas de salud, los cuales lo llevaron a tener que operarse de urgencias: "Me intervine para quitarme la banda gástrica y hacerme una reducción de estómago, se complicó y no se pudo hacer", ha contado en exclusiva en la revista Lecturas. Una operación que le ha salvado la vida, ya que el aparato de su estómago se había comido dos capas y si llega a comerse una tercera podría haber muerto, como él mismo ha explicado.

Kiko Rivera a punto de entrar a quirófano | Instagram

Un duro momento que ha tenido que afrontar sin el apoyo de su familia, ya que nadie le contó nada a su madre, a pesar de que Anabel Pantoja lo sabía. Una noticia que ha afectado mucho al cantante, ya que probablemente se hubiese reconciliado antes con su madre y se hubiese podido despedir de su abuela.

