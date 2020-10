El fraude en redes sociales por el que se ha visto salpicado Kiko Rivera: “Tocado pero no hundido”

Kiko Rivera no está teniendo un buen año en lo que a nivel profesional se refiere. Por un lado, se ha visto obligado a cancelar sus actuaciones por culpa de la pandemia. Además, tras las muchísimas críticas que recibió, ha dejado de lado lo de ser comentarista deportivo. Y ahora, ha recibido un nuevo y duro golpe.

Y es que se ha visto envuelto en un turbio asunto que cada día tiene más presencia en las redes sociales: las cuentas falsas. De ahí que el hijo de Isabel Pantoja haya tenido que retirar el videoclip de su último trabajo: "Debido a problemas que no tienen nada que ver conmigo voy a borrar el videoclip de ‘Amiga Mía’ y volveré a subirlo el 6", ha afirmado a través de sus redes sociales.

Las palabras de Kiko Rivera | Instagra Stories Kiko Rivera

Un gran disgusto para Kiko del que ha dicho: "Me dan igual los likes y los views, pero manda cojones la de tiempo libre que tiene la gente para meterme visitas falsas y que me llamen la atención". Y ha añadido: "Yo soy 100% real. Seamos más o menos, pero de verdad. Cosas que algunos no saben lo que es. Basta ya de fastidiar y cómprense una vida, por favor!".

Pese al disgusto, Kiko ha dejado claro que está dispuesto a seguir adelante pese a este contratiempo: "Tocado… pero no hundido", ha escrito en su perfil de Twitter.

