Kiko Rivera sale en defensa de su mujer, Irene Rosales: "Quien no quiere a ti es que no me quiere a mí"

Kiko Rivera se ha convertido a diario en el protagonista de la prensa rosa desde que hace unos días estallara contra su madre, Isabel Pantoja. Y es que la que parecía una idílica relación entre ellos deja mucho que desear, tal y como se viene demostrando con el enfrentamiento que no para de recrudecerse con el paso del tiempo.

La herencia de Paquirri ha sido la que ha hecho estallar la bomba, y ahora el Dj deja cada día pequeños dardos contra su madre en las redes sociales, en esta ocasión defendiendo a su mujer, Irene Rosales, después de leer en la prensa que Isabel la culpaba de todo lo que estaba pasando.

"Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida ya que por ti nacen nuestra princesas. Gracias a ti mi vida cambio, tras muchos años de lucha, pero fue por ti solo y exclusivamente por ti. La que aguanta mis malos humores, la que convive cada día y sabe todo de mí", comienza diciendo Kiko junto a una foto de los dos.

Pero la cosa no acaba ahí: "Eres buena madre, buena esposa, buena amiga y buena persona.... Gracias @irenerova24 por haber aparecido en mi vida. Siempre alegre y elegante. Quien no te quiera a ti es que no me quiere a mi!!!", ha sentenciado.

Seguro que te interesa...

Kiko Rivera pide revisar el testamento de su padre