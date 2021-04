POR FIN SALE DE CANTORA

Isabel Pantoja reaparece muy delgada tras ocho meses de encierro

Isabel Pantoja no se había dejado ver desde el pasado mes de septiembre, cuando se encerró en Cantora y su guerra con su hijo Kiko Rivera no ha hecho más que retrasar su reaparición, hasta ahora, cuando por motivos profesionales no le ha quedado más remedio que abandonar su ‘jaula de oro’ para volver al trabajo.