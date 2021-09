Juan Peña no ha empezado la temporada de la mejor manera en cuanto a su estado de salud se refiere. Después de un verano repleto de trabajo y con muchos tests de Covid de por medio, el cantante ha dado positivo en coronavirus, enfermedad por la que no lo está pasando nada bien, ya que ha tenido que ser ingresado, como así lo ha contado en su último post de Instagram.

"Lo que estoy viviendo es un infierno por culpa del maldito bicho llamado COVID-19. La vacuna no había hecho aún reacción en mi cuerpo cuando me he contagiado y lo que he sentido es lo más parecido a un tractor gigante que te pasa por encima de tu cuerpo y tus pulmones varías veces intentando aplastarte", empezaba contando el artista.

A pesar de que gran parte de la población ya tiene las dos dosis de la vacuna, Juan estaba a unos días de poder ponerse la segunda, pero el virus le jugó una mala pasada: "Si hubiese tenido las dos dosis de vacunas puestas los síntomas no hubiesen sido ni la mitad de la mitad, pero sólo tenía una dosis porque aún me quedaban unos días para la segunda", contaba.

Aún así, ha aprovechado para agradecer a todos sus seguidores los mensajes recibidos y ha aclarado que tiene la fuerza suficiente para seguir adelante con todo y poder volver cuanto antes a los escenarios, ya que muchos de sus conciertos han tenido que ser cancelados.

Además, el cantante ha aprovechado para lanzar un mensaje de conciencia a todos sus seguidores: "POR FAVOR VACÚNENSE. Porque aunque veáis en las noticias que el COVID ha bajado que así será, pero la planta de muchos hospitales están llenos, y como te contagies esto hay que vivirlo en las carnes cada uno para sentir esta maldita experiencia que no se la deseo ni al peor enemigo que exista. #vacunense #stopCovid. En unos días habrá acabado la pesadilla", terminó diciendo el artista, quien tiene la energía y la fuerza suficiente para acabar con esta enfermedad.