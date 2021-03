Así es la nueva amiga en la que Iker Casillas se refugia tras su separación de Sara Carbonero

Hace una semana se conocía la noticia de la separación de Sara Carbonero e Iker Casillas, pero no fue hasta el pasado viernes cuando el matrimonio publicó en sus respectivas cuentas de Instagram un comunicado anunciando su ruptura. Y es que durante todos estos meses se ha estado especulando sobre un posible divorcio, pero tras el inesperado ingreso de la periodista los rumores desaparecieron.

Como bien explicaron en la publicación que ambos subieron no van a hacer declaraciones al respecto, ya que es un tema que pertenece a su intimidad y no quieren que sus hijos pequeños, Martín y Lucas, sufran al respecto, y así lo mostró la madre del exfutbolista cuando varios reporteros le preguntaron por la separación de su hijo.

Ahora ha salido a la luz que el exportero podría haber rehecho su vida con una cantante de Málaga, Sara Denez, y no solo eso, ya que todo apunta a que cuando estuvo hace varios días en Andalucía estuvieron juntos. Aunque hasta el momento solo se conoce que es artista y que se llama igual que la periodista, hay algunos seguidores que opinan que tiene un gran parecido a la periodista.

Aunque no es todo, ya que nada más conocerse la noticia publicada por la revista 'Semana', la cantante ha querido compartir una publicación en su cuenta de Instagram desmintiendo la información. "Totalmente falso", escribía en un storie asegurando que no mantienen una relación. Por su parte, Iker ha preferido mantenerse una vez más al margen y no hacer, hasta el momento, declaraciones al respecto.

