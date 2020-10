El apoyo incondicional de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo tras su positivo por coronavirus que ahora les mantiene separados

Cristiano Ronaldo ha dado positivo en coronavirus, tal y como ha asegurado la Federación Portuguesa de Fútbol a través de un comunicado en el que ha explicado que, tras conocer el resultado de CR7, el resto de la selección lusa también ha sido sometida a la prueba, pero ha dado negativo. El delantero de la Juventus de Turín, que estará ausente en el partido previsto en Lisboa ante Suecia, se encuentra ''bien, aislado, y sin ningún síntoma'', y así lo ha hecho saber también su pareja, Georgina Rodríguez que, a pesar de la distancia, ha querido estar unida a él.

La modelo, a través de sus Stories de Instagram, ha compartido una imagen de una videollamada en la que podemos ver al futbolista recostado y sonriendo. Una felicidad que todavía se ve mejor plasmada en la sonrisa de la argentina al ver cómo su chico parece encontrarse bien y agradecida porque el virus no haya causado daños mayores.

Sin embargo, lo que más ha cautivado a todos sus seguidores, han sido las preciosas palabras que la influencer ha escrito junto a la fotografía: ''You are my inspiration'' (Tú eres mi inspiración). Un bonito mensaje con el que demuestra que, a pesar del obligado aislamiento, cuenta con su apoyo incondicional.

El bonito mensaje de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo tras dar positivo en coronavirus | Instagram

