La carta de Fonsi Nieto a su padre un año después de su muerte

Fonsi Nieto ha querido recordar a su padre cuando se cumple el primer aniversario de su muerte. Un momento muy doloroso para el Dj que en marzo de 2020 perdía a su abuela, y tan sólo diez días después a su padre.

Ninguno fue a consecuencia del coronavirus, pero dada la situación entonces por el coronavirus, hizo que fuera todavía más complicada. Así ahora Fonsi ha querido dedicarle a su padre una emotiva carta acompañándola de unas fotos antiguas.

“Un año sin ti Papá 💔 parece que fue ayer, me acuerdo de ti cada día y aún, muchos días me sale llamarte para pedirte consejos y mil cosas como hacía siempre. Pero lo más bonito es que cuando me acuerdo de ti no es con tristeza, es con una sonrisa. Seguro que donde estés estarás bien y como a ti te gustaba rodeado de amigos... TE QUIERO”, compartía el expiloto en sus redes sociales.

Rápidamente el post se inundaba de comentarios de apoyo: “Estará siempre en tu corazón, cuidándote y acompañándote”, o “Seguro que nunca te dejará. Las personas recordadas y presentes nunca mueren”, han sido algunos de ellos.

Era el pasado mes de octubre cuando Fonsi se convertía en padre de nuevo de su primer hijo junto a Marta Castro. Una feliz noticia después de un durísimo año para él, y ahora se encuentra volcado tanto en su bebé como en su hijo mayor, Lucas, fruto de su relación con Alba Carrillo.

En las últimas semanas ha sido Marta la que ha querido compartir las consecuencias sufridas tras haber sido madre, como la caída de pelo, para lo que pedía ayuda a sus seguidores en sus redes sociales: “Se me está cayendo el pelo una barbaridad, no sé si es por la primavera o el embarazo… No sé, pero vamos, se me está cayendo que veo que llego al verano con tres pelos”

