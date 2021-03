Fabiola Martínez cuenta cómo está su situación con Bertín Osborne

En enero, Fabiola Martínez y Bertín Osborne sorprendían anunciando el fin de su relación. Eso sí, de forma cordial. Y es que la expareja, a pesar de que ya no estaban juntos, siguió manteniendo una buena relación. Y ahora, dos meses después, los dos han vuelto a hablar. Bertín fue preguntado por las calles de Madrid cómo se siente, a lo que respondió de forma tajante: "¡No seáis pesados! Esto es más antiguo, ya que la pera vamos", en el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

Y por su parte, Fabiola ha ofrecido una entrevista a ¡Hola! en exclusiva.

La venezolana comenzó explicando que su objetivo actual es cambiar de casa, ya que la actual, que es alquilada "era para otra forma de vivir en familia" y ahora les "queda grande", por lo que quiere buscar un piso "cómodo, más pequeño, más fácil de manejar", y que además, pueda pagar ella.

Sin embargo, a pesar del giro radical que ha dado su vida asegura que está "contenta" e "ilusionada", ya que ahora tiene tiempo para "retomar cosas que había dejado por darle prioridad a ser mamá", lo que ha hecho que se haya apuntado en un máster que la ayudará a "saber ser un buen jefe", algo que aplicará como presidenta de la Fundación Bertín Osborne.

Por otro lado, ha hablado de su rol instintivo de madre coraje. Y es que Fabiola se vuelca al máximo con sus dos hijos: Kike y Carlitos, por lo que tras dar el paso de separarse, ellos fueron unos de los primeros en saberlo. Sin embargo, la respuesta recibida por el segundo le sorprendió: "Me dijo que él se lo imaginaba porque no nos veía que estuviéramos bien", algo que les confirmó que estaban haciendo lo correcto.

Con respecto al divorcio, la exmujer del presentador ha confesado que aún no han firmado, ya que no se ponen de acuerdo sobre los temas económicos. Ella quiere menos de lo que Bertín le ofrece para no continuar con un vínculo que la haga sentir en el compromiso de tener de devolver ese agradecimiento.

Sin embargo, no haber firmado el divorcio no abre ninguna puerta a la reconciliación, por lo menos en principio, y aunque Bertín haya asegurado que a sus 66 años ya no tiene expectativas de embarcarse en otra, su exmujer no lo tiene tan claro: "No estoy cerrada a nada", expresó.

Lo que está claro es que, por ahora, Fabiola quiere centrarse en su cambio de hogar, sus estudios y además, le encantaría escribir un libro que pudiera inspirar a más personas a la hora de conseguir la resiliencia y la fortaleza que ella posee.

