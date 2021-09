El error de Paula Echevarría por el que está siendo duramente criticada

Paula Echevarría ha querido solidarizarse con todas aquellas personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma que tuvo lugar este pasado domingo. Sin embargo, pese a que la actriz quiso sumarse a todos aquellos gestos solidarios a través de un mensaje de apoyo, cometió un error que ha hecho que haya sido duramente criticada.

Y es que, a pesar de que primaban sus buenas intenciones, un fallo geográfico en su mensaje original ha hecho que le lluevan los mensajes negativos: ''#LasPalmas os mando todo mi amor'', esas fueron las palabras que inicialmente presidían las imágenes del volcán en erupción. Al ser consciente de que había dirigido su mensaje a una isla distinta a la perjudicada por lo ocurrido, inmediatamente lo rectificó.

Sin embargo, dada la gran popularidad de la intérprete, fueron muchos los que ya habían visto su error: ''Es en la isla de La Palma. No Las Palmas. Son ocho islas , la Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y LA PALMA, es en esta última donde es el volcán'' o ''Es La Palma'', son algunas de las críticas que le han dejado en su tablón.

Ante la polémica y el revuelo ocasionado, Paula no dudó en contestar a sus seguidores más escépticos: "Los cansinos en vez de fijaros en la importancia del mensaje os ponéis a dar lecciones de geografía y, en tu caso, hasta te atreves a darlo de moral... No te digo lo que pienso por no ensuciar el mensaje que de verdad importa'', contestaba enfadada.

Pese a que han sido muchos los que han cargado duramente contra ella, sí es cierto que muchos otros han salido en su defensa y han querido brindarle todo su apoyo: "Como Canaria te agradezco de todo corazón el detalle de mandarnos tu energía y tu amor. Es una Isla de las que componen nuestras Islas Canarias, Las Palmas, La Palma, la cuestión es el detalle de preocuparse por nosotros estando tan lejos y tan cerca de muchos peninsulares. GRACIAS'', le ha escrito una usuaria.

