Enrique Ponce celebra su primer cumpleaños junto a Ana Soria y lejos de Paloma Cuevas, con la que todavía no ha firmado el divorcio por este motivo

Enrique Ponce celebra su 49 cumpleaños más diferente. Es el primero que celebra junto a Ana Soria y alejando de Paloma Cuevas, con quien todavía no ha firmado el divorcio tras largos meses de espera.

Al parecer, según indica en exclusiva el portal Look, la empresaria cordobesa sí que habría estampado ya firma en el documento, pero sigue esperando a que lo haga su exmarido. El mismo medio ha contactado con una fuente cercana a la expareja que asegura que "el único problema para que Enrique firme es el económico".

Según añade esta misma fuente, Ponce tendría algunos problemas económicos: "Digamos que hay algunos negocios que no le van muy bien y no es un buen momento". Por lo que parece habrá que esperar, pero lo que no se plantea Paloma es interponer una demanda.

Sin duda alguna, en un día tan especial todo el mundo espera que Ana le felicite públicamente. Lo que no se sabe es si Ponce lo celebrará con sus hijas, con las que parece mantener una relación distante desde que salió a la luz su romance con la almeriense, que fue el detonante para que también se descubriera que llevaba ya un tiempo separado de Paloma.

