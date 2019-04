La prensa inglesa le he encontrado una famosa doble a Edurne

Edurne ya puede presumir de tener su propia versión inglesa, o eso asegura el diario The Sun.

El medio británico ha encontrado a la copia exacta de la cantante española, y su asombroso parecido físico no es la única coincidencia entre ambas.

La británica saltó a la fama gracias al concurso musical 'Factor X', al igual que le pasó a Edurne con Operación Triunfo. Además, ambas participaron en las versiones televisivas del programa '¡Más que baile!', dónde Edurne quedó segunda.

Y eso no es todo, ya que tras su éxito musical, Caroline también ha continuado su carrera musical en los platós de televisión como presentadora y tertuliana.

Lo único que parece diferenciar a ambas artistas es en el número de seguidores en Instagram, donde Flack cuenta con 1,9 millones de seguidores, mientras que la extriunfita tiene 1,1 millones.

En cuanto a lo sentimental, fue muy sonada en la prensa británica la supuesta relación de Caroline con Harry Styles tras su paso por 'Factor X', de donde salió el grupo One Direction. La presentadora le sacaba bastantes años al cantante, pero no ha sido el único escarceo con un chico más joven que ha tenido. Del mismo modo, The Sun señala que a la artista española también le gustan los jóvenes, ya que De Gea es cinco años mayor que él.