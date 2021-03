La relación entre Kiko Matamoros y su hija Anita Matamoros es totalmente inexistente. Y es que padre e hija llevan ya ocho meses sin dirigirse la palabra y, por el momento, se ve que la joven tiene la intención de continuar así, algo que ya demostró al quitarse su primer apellido de sus redes sociales y que ahora ha dejado claro con sus últimas declaraciones en las que sentenciaba que: "Soy muy estricta con las relaciones. Si alguien me es desleal en cualquier sentido, ya… cuidado". Y además, la influencer también ha arremetido contra su apellido el que asegura que le ha cerrado muchas puertas.

Sin embargo, Kiko siempre ha optado por restablecer la relación, aunque visto lo visto, no le ha quedado más remedio que terminar asumiendo la realidad: "No voy a hacer más el panoli, ya está. Y si lo tiene tan claro pues mejor para ella", afirmaba. Y aunque su otra hija, Laura Matamoros, ha querido mantenerse al margen, Diego no ha podido aguantar las ganas de defender al colaborador de televisión de su hermana pequeña, con la que él tampoco tiene ningún tipo de relación en la actualidad.

Es por ello que, en unas declaraciones dadas en plena calle, ha afirmado que aunque "lo mejor es que se arreglen, que hablen en la intimidad y se dejen de tonterías", no entiende que su hermana rechace de esta forma a su progenitor ya que "se la conoce por ser hija de", asegurando que sí ha conseguido llegar tan alto en redes sociales es gracias al empujón que le ha dado la fama familiar y que, desde luego, ha sabido aprovechar a la perfección. Además, ha confesado que él cree que "está siendo injusta" ya que su apellido no le ha cerrado ninguna puerta, ni a ella ni a él mismo, sino que le ha abierto muchas. ¡Dale al play para conocer todo lo que dice!

