David Lafuente ha revelado que es gay, y es que el exintegrante del exitoso grupo Auryn, que se separó hace unos años, ha querido gritar a los cuatro vientos que está enamoradísimo de su novio, Junior Ferbelles, y que no quiere callar más. Y lo ha hecho con unas conmovedoras palabras:

"No sé por dónde empezar a describir nuestra conexión. Eres la luz de esa luna, la sal del mar que estamos pisando en la foto y el azul del cielo. Gracias por enseñarme que la vida tiene sentido cuando no lo parece, gracias por aparecer aquel día cuando estaba hecho una mierda y sin ganas de seguir. Porque tú sí me conoces, tú sí te ríes de mis chorradas y me entiendes y te hago bailar y bailas. Te quiero y sé que nos quedan muchos universos que mirar y lunas y mares que pisar. Ahora mi barco lleva tu nombre y quiero navegar hasta que los remos se partan, entonces nos dejaremos llevar, porque juntos, todo lo que venga será increíble. Y si ahora me deja de seguir gente por esto, adelante. El amor no se debe callar, el amor es para vivirlo y ser libres con él", ha escrito junto a una preciosa imagen en la que se a ambos de espaldas frente al mar y contemplando la luna.

La publicación ha sido muy aplaudida por todos sus seguidores, entre los que incluyen rostros muy conocidos como el coreógrafo y bailarín Rafa Méndez: "Que deje de seguirte gente por esto dices??????? NO QUERIDO, te seguirán más y deben hacerlo, deben seguir las cosas de verdad no esos cantantes que se quedan detrás sin mostrar lo que son por no vender (algo muy antiguo en la industria) tú no te vendes y ganas mucho más te ganas a ti y eso es el mejor triunfo. BRAVO", le ha comentado.