Cristina Pedroche ha compartido una fotografía en la que está haciendo la posición 'Sirsasana' o parada de cabeza de yoga. Con los antebrazos y la cabeza apoyados en el suelo, la presentadora es capaz de sostener su propio cuerpo en el aire mientras sonríe.

En el texto que acompaña a la foto, Cristina Pedroche ha declarado: "Antes no me pesaba todos los días o todas las semanas porque en el fondo sé que la cifra del peso no significa nada si no tienes otros parámetros. Hace años cuando no hacia tanto deporte ni pesas estaba entre 55-56 kg y ahora peso 3 kilos más pero tengo un índice de grasa mucho menor y de músculo mayor".

Puedes ver la difícil postura de yoga que Cristina Pedroche ha hecho y el resto del mensaje en el vídeo superior.

