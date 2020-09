Carla Barber denuncia los ataques que recibe tras el terrible suceso que vivió en el portal de su casa: "No sé qué es peor"

Carla Barber vivía recientemente un susto de infarto después de que dos hombres le dejarán inconsciente y la robaran a la entrada de su casa. Fue en la madrugada de este pasado jueves, cuando la famosa doctora fue a entrar al portal y se encontró con la sorpresa de que dos individuos, no sólo la estaban esperando para atracarle, sino que además le atacaron por la espalda y le hicieron la llave del "mata león" hasta dejarla inconsciente.

Sin embargo, a pesar de esta horrible pesadilla, no son solo muchas las personas las que cuestionan la veracidad de este percance, o lo que supuestamente se esconde tras el ataque, sino también muchas de quienes "recibe insultos a diario", y, decepcionada, lo ha querido denunciar a través de su perfil en redes.

"A pesar de lo acontecido, no sé qué es peor: Que me asaltaran, agredieran físicamente (pudiendo haber perdido la vida si la maniobra que me realizaron hubiera salido mal) y robaran. Que haya personas que pongan en duda que la historia que he contado no es real y puedo ser capaz de inventármelo. Que puedan existir personas en este mundo que se alegren por lo que me ha sucedido y encima sean capaces de escribir de forma pública o privada en una red social como esta: 'Qué se joda', 'Qué se aguante' o 'Eso le pasa por enseñar lo que tiene'", ha comenzado escribiendo muy disgustada ante la perplejidad de que vivamos en una sociedad así.

Asimismo, a pesar de que ha afirmado sentirse una "afortunada" tanto por la vida que tiene como por las personas que le rodean, la modelo no ha querido dejar pasar las "ofensas constantes" que recibe diariamente, y ha asegurado que llegará el día en el que "pueda contar con detalle la infinidad de ataques que recibe".

Hasta ese momento, la pareja de Diego Matamoros solo ha querido agradecer de todo corazón todos esos mensajes de "cariño, amor y apoyo, que son la inmensísima mayoría".

Carla Barber | Redes

Seguro que te interesa...

El carísimo regalo de Carla Barber a su novio Diego Matamoros por su cumpleaños