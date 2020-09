Así ha contado Carla Barber cómo fue terriblemente atacada en el portal de su casa: "No sé cuánto tiempo estuve inconsciente"

Carla Barber se ha llevado un tremendo susto en la madruga de este jueves, al llegar a su casa. Según a contado ella misa a través de sus redes sociales, dos hombres le estaban esperando en el portal para agredirla y robarle utilizando la violencia. La joven ha querido compartir su experiencia, y además alertar, a sus casi 700.000 seguidores para que estos tengan cuidado.

"Anoche al entrar en mi portal dos chicos me estaban esperando dentro escondidos. Al subir mis escaleras me atacaron por la espalda y me hicieron la llave del 'mata león' hasta dejarme inconsciente al cortar el riego sanguíneo a mi cerebro presionando la arteria carótida", ha relatado la canaria vía Instagram, con el susto aún en el cuerpo.

"No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero que algo más de un minuto. Conseguí levantarme y salí corriendo a la calle gritando sin parar. Me indicaron por dónde se habían ido los asaltantes y empecé a correr. Los alcancé y conseguí memorizar la matrícula, modelo y color de coche", añade.

La famosa doctora, y pareja de Diego Matamoros, ha querido aclarar también que, a pesar del susto y de haberse quedado inconsciente, se encuentra en perfecto estado. Y ha dado las gracias por la preocupación tanto de sus seguidores como de sus amigos: "Estoy bien. Tengo lesiones en cuello y lengua, dolor al tragar y al hablar. Lo extraído (joyas, bolso...) carece de importancia, al fin y al cabo es sólo dinero. El miedo al recordar lo sucedido y la angustia de pensar que puede volver a pasarme es lo que importa. Gracias por preocuparos. A mis amigos, no tengo teléfono de momento, por si intentáis contactarme por Whatsapp o llamada. Os quiero".

Comunicado Carla Barber | Redes

Seguro que te interesa...

Así hablan Laura Matamoros y su cuñada Carla Barber de cómo se llevan