Blanca Suárez está compartiendo muchos de los momentos de su cuarentena: videollamadas, sus mascotas, su entrenamiento… Sobre este último ha hablado la actriz en un directo con su entrenadora, Crys Dyaz, y se ha sincerado sobre cómo está llevando lo de hacer ejercicio en casa.

"En esta época debería estar rodando y para un proyecto concreto quería haber cuidado mi alimentación, haber hecho más deporte del que estaba haciendo... y me puse manos a la obra. Entonces dije, me meto en casa y no sé cuándo vamos a salir ni cuándo podré empezar a trabajar, pero quiero estar lista para cuando salga y que estos casi dos meses no hayan pasado en vano, sentada en el sofá", ha declarado Blanca.

Así que se ha puesto manos a la obra y está entrenando cinco días por semana, más incluso que antes de estar confinada. Algo que también compartió su pareja, Javier Rey, en 'El Hormiguero' hace unos días: "Cuando salga solo voy a hacer películas de acción, porque me estoy poniendo fuerte de más".

Su entrenadora ha alabado el buen trabajo que está haciendo: "No necesito tirar de ti como tiraba al principio, eres tú misma la que te pones tus retos". Eso sí, Blanca reconoce: "Hay semanas que no son buenas porque de ánimo no estás bien por toda esta situación".

