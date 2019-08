Aunque creemos en muchas ocasiones que conocemos la vida de los famosos, estos hay veces que nos sorprenden y la última en hacerlo ha sido Beatriz Rico.

Y es que aunque sabíamos que la actriz era madre de un niño no sabíamos que ya era tan mayor, la intérprete ha dejado muy sorprendidos a todos sus seguidores de Instagram publicando varias instantáneas de su hijo que acaba de cumplir 19 años.

"Feliz cumpleaños, amor de mi vida... Hace 19 años estaba yo en el hospital tamborileando los dedos encima de la tripa, deseando que llegaras... Cuando naciste, te pusieron encima de mi pecho. Llorabas y berreabas con los puñitos muy apretados; te miré, te toqué la cara y te dije 'hola, soy mamá'. En ese momento, juro que dejaste de llorar, levantaste la cabeza como intentando saber quién hablaba y te tocaba, y muy asustado, volviste a llorar como si no hubiera un mañana. Y te llevaron con mucha prisa... Todo lo que vino luego lo quiero olvidar. Luchaste desde que eras un piojo por tu vida, peleaste y así salvaste también la mía...". Y continúa: "Gracias, Marco, porque sin ti yo hoy no sería la persona más feliz del mundo... Me tiene bloqueada, no sé si podré etiquetarlo, creo que es marcoramirezzz o algo así... voy a intentarlo. Tranquilo, hijo. Que yo no te miro ni espío ni nada de nada. Palabra!!".