Asi ha sido el bautizo de Martín, el hijo de María Pombo y Pablo Castellano

El pasado mes de diciembre la influencer María Pombo se convertía en madre de su primer hijo junto a su marido Pablo Castellano, con el que se dio el 'sí, quiero' en verano de 2019.

Pombo anunció que estaba embarazada poco después de revelar que padecía esclerosis múltiple, al igual que su madre, pero la felicidad por la llegada de su pequeño fue de lo más motivadora y feliz en esos momentos.

Desde que dio la bienvenida al mundo a Martín, tanto María como Pablo han compartido por sus redes sociales los bonitos momentos que han vivido como familia. Y también algunos un poco más íntimos, como por ejemplo, cómo se encuentra su cuerpo cinco meses después de haber dado a luz.

El bautizo de Martín, el hijo de María Pombo

Ahora, la influencer y su marido han querido dar un paso de lo más especial en la vida de su hijo y han celebrado su bautizo. Para la ocasión, María llevaba un vestido mini en color blanco de Inés Martín Alcalde.

María Pombo y Pablo Castellanos en el bautizo de Martín | Gtres

A lo largo de esta semana, María revelaba en sus historias que no podría lleva el look que tenía pensado ya que el vestido, que era de su propia marca Name The Brand, no llegó a tiempo.

Aunque no es tan especial como este, la pasada semana pudimos ver también a la influencer en el bautizo de Catalina, la hija su amiga María Garcia de Jaime, y que puedes ver en el vídeo de arriba.

...

Seguro que te interesa...

María Pombo demuestra si su hijo Martín se parece más a su marido Pablo Castellanos o a ella