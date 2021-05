El cuerpo de María Pombo cinco meses después de dar a luz

María Pombo se convertía en madre de su primer hijo el pasado mes de diciembre, desde entonces la influencer y su marido, Pablo Castellano, han compartido muchos de los momentos que ya han vivido junto al pequeño Martín.

Ahora María ha querido sincerarse sobre cómo se encuentra su cuerpo cinco meses después de haber dado a luz, cuando todavía sigue trabajando en recuperar la forma física anterior al embarazo.

Así la instagramer compartía uno de sus entrenamientos, y mostraba su cuerpo tal y como se encuentra ahora mismo. Y es que Pombo se ha sincera sobre su estado actual, ya que su tripa no luce tan musculada como antaño.

Y enseña además ‘cosas’ que antes no estaban: “No malinterpretéis estos stories porque me parece que estoy estupenda y que me he recuperado muy bien pero, por ejemplo, eso antes no me salía y me sobra un poco”, ha revelado mientras mostraba a lo que se refería.

María Pombo enseña su cuerpo | Instagram Stories María Pombo

Reconoce que pese a todo se ha recuperado muy bien y está muy contenta con los resultados. Es más, hace unos días declaraba que como Martín ha sido tan bueno, se animarían a tener dos o tres hijos más.

Este será su primer verano como padres y tendrán que adaptarse a las necesidades el pequeño, pero pasarán sus vacaciones como siempre en el norte, donde intentarán organizarse de la mejor manera ya que siendo Martín tan pequeño tampoco puede pisar mucho la playa.

