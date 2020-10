La cara de Anita Matamoros sin filtros y sin maquillaje nada más despertarse

Anita Matamoros ha vuelto a demostrar que sus ojazos azules no necesitan de más para lucir increíbles. Y es que, acostumbrados a verla compartir habitualmente sus infalibles trucos de belleza que enloquecen a sus fans, esta vez la joven no ha dudado en mostrar la naturalidad de su rostro a través de un vídeo recién despertada.

''No filter, no make up. Buenos días'', es el mensaje que ha acompañado a la realidad de su rostro. Sin tapujos, ha querido mostrar todas sus facciones limpias de cualquier cosmético sumándose así a la revolución actual entre las influencers para demostrar que no todo es oro lo que reluce en redes. ¡Dale al play si quieres verla!

Un gesto de lo más sincero al que su hermana, Laura Matamoros, también se sumaba recientemente al dejar ver su rostro completamente al natural después de que le saliese una pequeña araña vascular en el contorno de su ojo izquierdo.

