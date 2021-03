La verdadera razón por la que Anita Matamoros no quiere revelar cuánto pesa

Anita Matamoros ha vuelto a Milán para retomar sus estudios de Moda y Comunicación, y es que la joven tuvo que regresar a España debido a la pandemia y no ha sido hasta ahora cuando ha podido volver a la ciudad italiana. Hace unos días compartía a través de su cuenta de Instagram una foto donde mostraba lo feliz que se encontraba tras instalarse en su nueva casa.

La influencer que ha asegurado a sus seguidores que pronto les hará un 'house tour' para enseñarles a todos al increíble piso al que se ha mudado junto a una amiga, y es que si algo destaca de la joven es que no duda en compartir su día a día en sus redes sociales.

La hija de Kiko Matamoros, que diariamente suele compartir las rutinas que lleva a cabo para mantener su físico, ha confesado a sus sus seguidores, después de que le preguntaran en más de una ocasión, que nunca va a revelar su peso, ya que cree que es algo muy personal y que incluso podría influir en ellos. "No quiero condicionar a nadie ni que nadie ponga un objetivo según lo que yo pueda decir. Casi nunca me peso porque es algo que me da bastante igual", explicaba la influencer en sus stories levantando así el aplauso de muchos, y algunos incluso han asegurado que es un mensaje muy importante que hay que lanzar a través de esta red social.

Aunque no ha sido de lo único que ha hablado, ya que también le preguntaron por el motivo por el que no sen decide pasar por quirófano y operarse de la vista. "Soy un topillo y es muy incómodo. Es una operación super sencilla y rápida, pero como me sigue aumentando hasta que no pare no puedo", decía en su Instagram.

