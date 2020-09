El susto que se llevó Anita Matamoros al encontrarse a un extraño en su cama

Anita Matamoros ha disfrutado de sus vacaciones en familia después de pasar parte del año en Milán, donde está estudiando, y la otra parte confinada en su casa de Madrid con Javier Tudela y Makoke. Con su madre y con su hermano, además de su novio David Salvador ha pasado sus meses de descanso recorriendo diferentes puntos del país entre los que se encontraba Ibiza, donde se la han pillado con su novio de forma muy pasional.

Ahora la joven ya se encuentra en Madrid ultimando los detalles para su vuelta a Milán, donde continuará sus estudios de moda y cumpliendo con algunos compromisos profesionales. Además esta aprovechando el tiempo para pasar tiempo con su familia y amigos. Después de una de las cenas con amigos a las que ha asistido Anita, fue cuando se encontró con una gran sorpresa en su casa.

"Os quiero contar una cosa que me pasó ayer por la noche, porque es bastante extraño", explicaba la influencer a sus más de medio millón de seguidores. "Me encuentro a un gato de estos egipcios que no tienen pelo. Me lo encuentro dormido en mis sábanas y yo flipando. Y yo diciéndole que se fuera, pero no se iba. Se va, cierro la puerta y me quedo durmiendo. A las 7 de la mañana escucho a mi madre diciendo ‘Javi, Javi…’. Y digo, ‘vale, ya se han encontrado al gato’. Es un gato que anda como Pedro por su casa, que será de una vecina y además, es muy antipático", ha terminando explicando a todos sus seguidores.

