Toñi Moreno confesó hace unas semanas la decisión que le había llevado a pasar por quirófano, y es que al parecer la presentadora se ha operado de la vista a pesar el miedo que tenía. Y es que como bien confesó, no fue una decisión que tomó de un día para otro, sino que le costó mucho dar el paso.

Aunque fue hace poco más de una semana cuando se sometió a la cirugía, la presentadora ya ha vuelto a su puesto de trabajo y esta semana ha entrevistado a su amiga Anabel Alonso. Durante el programa estuvieron hablando de su reciente maternidad y confesaron algún que otro secreto.

Entre tanta broma hubo un momento donde se pusieron serias y hablaron sobre la tragedia familiar que la actriz y sus padres vivieron hace años, y es que todo el mundo se cree que la intérprete es hija única, aunque no es así. Algunos ya conocían que desgraciadamente cuando ella era pequeña perdió a su hermana, pero lo que verdaderamente impactó fue la confesión que poco después hizo y que terminó con la presentadora emocionada.

"Tuve una hermana y un hermano que falleció. Hasta hace poco no he sido capaz de decirlo. No los conocí, él murió un año antes de nacer yo y cuando mi hermana tenía dos años", confesaba Anabel, y de ahí que muchas veces cuando le preguntaban por su vida privada siempre respondía con que era hija única, ya que para ella explicarlo era muy doloroso.

