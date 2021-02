Ana Milán revela el emocionante reencuentro que vivió con su madre fallecida

Probablemente Ana Milán haya sido una de las famosas que más ha revolucionado las redes sociales en los últimos meses, y es que durante el confinamiento deleitó a sus seguidores con unos maravillosos directos en Instagram donde llegó a confesar grandes anécdotas. Finalmente esas vivencias un tanto surrealistas se convirtieron en una serie protagonizada por ella.

"Hoy he empezado a rodar una peli. Siempre me pongo nerviosa, veinte años de profesión y me pongo atacaíta cada vez que viajo y cada vez que arranco un proyecto", escribía la actriz en un tuit, y es que hace unos días comenzó a rodar una película y la noche antes no podía dormir de los nervios y sólo podía pensar en su madre, pero lo que no se esperaban sus seguidores era la confesión que poco después iba a hacer.

"Mamá no digo que te me aparezcas, porque me daría cosica pero me encantaría sentir que estás", seguía explicando la intérprete, y es que al parecer al día siguiente de decir eso llegó al rodaje y en la primera escena que grababa tenía que sentarse en un sofá y al girarse se dio cuenta de que ahí estaba la enciclopedia que su madre le había regalado de pequeña y para ella siempre fue su lectura favorita.

"Yo llevo toda la tarde sonriendo y con calorcito en el pecho. Será que me sale más a cuenta creer en la magia que en la realidad", terminaba así el hilo de Twitter. Eso sí, rápidamente se hizo viral esta breve historia que le contó a sus seguidores y muchos de ellos le quisieron dejar algunos mensajes e incluso compartieron una foto de la enciclopedia y ella no dudó en responder muy emocionada.

Seguro que te interesa...

Ana Milán zanja la polémica que se ha generado con su hijo, Marco Morales