El cambio de look de Amaia Salamanca con el que deja de ser rubia

Amaia Salamanca se ha atrevido a dejar de lado ese rubio que tanto le caracteriza. Adiós al rubio platino de la actriz, ahora estrena un nuevo look con un cambio de color y también de corte de pelo.

Una nueva imagen que la actriz mostraba a través de redes y que ha dejado a muchos muy sorprendidos. ¡En el vídeo de arriba te lo mostramos!

A lo largo de estos años hemos visto cómo la protagonista de 'Tiempos de Guerra' se ha atrevido con diferentes colores; rubios, morenos y hasta pelirrojos. También con cortes de pelo por los hombros o con largas melenas. Unos cambios que no sabríamos con cual quedarnos...

'New proyect is coming' añade con ilusión la actriz a la imagen donde muestra el cambio de look. La madrileña aún no ha desvelado qué proyectos ni cambios le veremos realizar próximamente.

Seguro que te interesa...

El truco de Amaia Salamanca para estar guapa hasta con mascarilla: "Qué belleza"