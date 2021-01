Las imágenes que muestran lo que ha cambiado la vida de Amaia Salamanca tras mudarse a Marbella junto a su familia

Amaia Salamanca hace sólo unos meses decidió hacer las maletas y comenzar desde cero en uno de sus lugares favoritos para ella junto a su pareja Rosauro Varo y sus tres hijos. La actriz quiso dar un cambio a su vida y dejó la capital para marcharse a Marbella, sitio al que le gusta escaparse cada vez que termina un rodaje.

Desde que se mudó, no se habían visto imágenes de la actriz, pero hace unos días mientras paseaba tranquilamente por Marbella junto a sus hijos, fue vista por los fotógrafos, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba. Si algo hay que destacar es el discreto cambio de look, con gorra y vestida de negro. Aunque sí algo caracterizaba a Amaia era su color de pelo rubio y ahora lleva un tono más oscuro, seguramente por exigencias de un proyecto profesional.

La pareja decidió instalarse en la casa que construyeron años atrás en la famosa urbanización Guadalmina, zona donde son varios los famosos que tienen vivienda. Y es que como bien ha confesado la actriz en más de una ocasión, Marbella le da esa tranquilidad que muchas veces es necesaria, y más cuando termina de grabar alguna serie o película.

Aunque todavía no se haya confirmado nada al respecto, fuentes cercanas a la pareja señalan que están más cerca de que suenen campanas de boda. Eso sí, esta noticia ha pillado a muchos por sorpresa, ya que en una de sus apariciones públicas, la actriz confesó que por el momento no iba a haber boda porque teniendo tres hijos no hace falta más para celebrar el amor y el cariño que se tienen.

