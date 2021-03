El sueño de Álex Casademunt que podría hacerse realidad tras su muerte gracias a su familia

Álex Casademunt perdía la vida en un accidente de tráfico hace tan solo una semana. El exconcursante de 'Operación Triunfo' ha dejado un vacío muy grande en su familia, y es que como bien han confesado algunas personas de su entorno era una persona que siempre hacía lo posible para que todo estuviera bien, ya que era la alegría de todos.

El cantante se encontraba en un buen momento profesional y tras su fallecimientos los planes que tenía se han visto truncados. Al parecer, había creado junto a su novia, Judit Puig, una empresa de calcetines, ya que era algo que siempre le había gustado. En cuanto a la música, estaba preparando un single muy personal que él mismo había compuesto. Tras su pérdida, estos planes se han visto truncados, pero aún existe la posibilidad de que la familia del artista tome la decisión de que su última canción salga a la luz.

"El single está sin terminar, en maqueta. Estamos pensando en qué vamos a hacer. Lo va a decidir la familia, de momento, está parado", explicaba la discográfica, Sonogrand Music, en exclusiva a la revista 'Semana'. Y es que el cantante llevaba un mes trabajando en su nuevo proyecto y estaba muy ilusionado por su estreno, ya que era una canción muy personal.

La propia discográfica también ha asegurado que algunos artistas se han puesto en contacto con ellos para que finalmente la canción salga a la luz, ya sea cantada por ellos o haciendo alguna colaboración. Como bien han explicado, esta no es una decisión que ellos pueden tomar, ya que necesitan el consentimiento de la familia del cantante, por lo que hasta que no lo aprueben no pueden seguir adelante con el proyecto. Por otro lado, han querido remarcar que en el caso de que publiquen el single, todo el beneficio que saquen va a ir su hija pequeña, Bruna.

